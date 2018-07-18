Общественники не нашли муниципальных пляжей на Южном Урале

Активисты Общероссийского народного фронта взялись за мониторинг состояния пляжей и мест массового летнего отдыха в Челябинской области

Как сообщили «Уралинформбюро» в исполкоме регионального отделения движения «Народный фронт „За Россию“, поводом для проверок стали обращения местных жителей с жалобами на антисанитарию в прибрежных зонах и произвол арендаторов, не пускающих отдыхающих к водоемам.

»Мы посетили порядка 20 пляжей, и выяснилось, что в Челябинской области, которую туристам представляют как озерный край, нет муниципальных пляжей. Выбор небогат — либо платные места отдыха, либо «дикие». Если хочешь цивилизованно отдыхать: в чистоте, с благоприятным гидрологическим режимом, под присмотром спасателей, то плати деньги. Если нет лишних средств, то иди в неорганизованные места отдыха с мусорными кучами, сломанными лавочками и зловонными кустами. Именно на таких пляжах зачастую происходят трагические случаи. На прошлой неделе были озвучены официальные данные: с начала купального сезона 2018 года на водоемах погибли 18 человек", — рассказал агентству эксперт регионального отделения ОНФ Антон Неверов.

По словам активистов, местные власти фактически отстранились от организации и содержания пляжей. При этом ранее необходимая инфраструктура для людей существовала — общественник обнаружили установленные еще в советские времена раздевалки, игровые зоны и лавочки.

Также общественники провели контрольные закупки на местных коммерческих пляжах. «Тайным покупателям», в частности, удалось беспрепятственно добраться до озера Еловое (Чебаркульский район) через действующие базы отдыха «Сосновая горка», «Еловое» и «Уральские зори».

Успешно прошла и контрольная закупка в Челябинске — на пляже «Каспийский берег». «Тайному покупателю» — активисту ОНФ — предоставили документы, утвержденный прайс, рассказали, что входит в стоимость билета, показали, где находятся раздевалка, душевые и туалет. Сам пляж чистый, урны — в шаговой доступности, оборудованы зоны рекреации, есть теневые навесы и информационные стенды", — описал ситуацию представитель челябинского штаба ОНФ Игорь Шакиров.

А вот к водоему на пляже «Боярская станица», расположенному в Сосновском районе, общественников не допустили. «Сотрудники отказались предоставить какие-либо документы, а после таких вопросов не продали билет», — сообщил представитель ОНФ.

При этом, «фронтовики» напоминают, что согласно Водному кодексу РФ 20-метровая береговая полоса находится во владении государства, поэтому к водным объектам должен быть беспрепятственный проход. Плата может взиматься только за предоставляемый предпринимателями комплекс услуг: лежаки, зонтики, раздевалки, душ, туалет, игровые зоны. Поэтому отказ в доступе — поступок противозаконный.

Фото: исполком регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт „За Россию“ в Челябинской области