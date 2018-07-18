В Ростовской области будут создавать условия для развития творческих людей

Накануне, во вторник, 17 июля, в Ростове-на-Дону состоялись общественные слушания проекта Стратегии-2030 по направлению «Культура». Как было отмечено на мероприятии, в рамках реализации проектной инициативы « Ростовская область — культурный регион» планируется три проектных решения.

В частности, «Культурная среда» планируется провести ремонт в почти сотне объектов культуры региона, а также создать культурные комплексы, сделать музеи и библиотеки информационными, культурными и досуговыми центрами. Кроме того, в рамках инициативы «Творческие люди» планируется организовывать для развития и пополнения кадрового потенциала отрасли, а также творческого саморазвития жителей донского региона. И, наконец, инициатива «Цифровая культура» предполагает внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий в учреждения сферы. Планируется, что это повысит их востребованность и интерес к ним.