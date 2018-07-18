Костромского бизнесмена подозревают в миллионных долгах по зарплате

Сумма долга составила более 1 миллиона 900 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. Директору предъявляют обвинение в невыплате заработка более двух месяцев. По предварительной версии, деньги он не выдавал с октября прошлого года и по настоящий момент.

На данный момент с предприятия изъята бухгалтерская документация, ведутся допросы. Расследование уголовного дела продолжается