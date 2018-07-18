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Костромского бизнесмена подозревают в миллионных долгах по зарплате
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Костромского бизнесмена подозревают в миллионных долгах по зарплате 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костроме руководителя акционерного общества, которое занимается производством железобетонных изделий, подозревают в невыплате заработной платы работникам, сообщает следственное управление СК РФ по Костромской области.
Сумма долга составила более 1 миллиона 900 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. Директору предъявляют обвинение в невыплате заработка более двух месяцев. По предварительной версии, деньги он не выдавал с октября прошлого года и по настоящий момент.
На данный момент с предприятия изъята бухгалтерская документация, ведутся допросы. Расследование уголовного дела продолжается
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