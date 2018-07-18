Арнольд Шахов: «После падения в воду телефон стал работать намного лучше!»

Раньше было принято ругать все китайское, типа китайское — значит плохое. Сегодня, так, пожалуй, больше не говорят, потому сейчас вообще все китайское, особенно техника. И не всегда ее качество страдает, иногда даже удивляет. Скажем, случилась со мной на этих выходных следующая история. Будучи на базе отдыха, на одном из наших, южноуральских озер, я рыбачил с берега. Закидывал удочку и всё бестолку — не клевало. Тогда я решил перебраться подальше, по камням, к глубине, — а там как раз лежали камни, — и стал закидывать удочку с крупного валуна, образующего собой небольшой островок. Только я на него забрался, пару раз закинул удочку, потом дернулся, подскользнулся и полетел в воду. Ну, казалось бы, ничего страшного, если бы не телефон, лежавший в кармане штанов, я его забыл вытащить. Сотовый китайской фирмы на букву X (не называю марку, чтобы не посчитали мою историю за рекламу) залило будь здоров: экран погас, на включение не реагировал. Я, конечно, расстроился, думаю, ну вот, придется покупать новый телефон. На мгновение я даже подумал, что ну их эти смартфоны — куплю кнопочный за 1000 рублей, не жалко и время тратить не буду на залипание. Однако «мертвец» повел себя странно: к вечеру он сам включился. Это меня заинтересовало и я решил посмотреть на характер его «ранений». Сенсор работал, но не работал динамик и микрофон. Ну ладно, думаю, это уже неплохо, их можно поменять. Через пару часов начал работать динамик, а на следующее утро я обнаружил что «ожил» и микрофон. Но самое странное, что после падения в воду телефон в целом стал работать намного лучше! До этого он тормозил и тупил, а тут стал «летать» как новенький. Вот тебе и загадочный китайский гаджет — умылся студеной водицей и стал бодрее