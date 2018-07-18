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Победительница шоу «Ты супер!» Диана Анкудинова записала первую авторскую песню
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Победительница шоу «Ты супер!» Диана Анкудинова записала первую авторскую песню 

Волга Ньюс 1 час назад
В интернете появилась первая официальная авторская песня 14-летней певицы из Тольятти Дианы Анкудиновой, пишет ТРК «Терра».
Победительница второго сезона шоу «Ты супер!» записала трек с американским артистом Адамом Ферелло. Диана, которая взяла себе звучный псевдоним «Дива» исполняет песню Vibes.
На youtube композиция собрала почти 24 тысячи просмотров, 499 лайков и всего 9 отметок «не нравится».
"Привет, ребята! Вот наш новый хит с Дианой Дивой (Диана Анкудинова). Наслаждайтесь! Поделитесь с друзьями!", — написал на своей странице в соцсети Адам Ферелло.
Напомним, что Диана стала победительницей второго сезона международного вокального конкурса «Ты супер!».
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