Победительница шоу «Ты супер!» Диана Анкудинова записала первую авторскую песню

В интернете появилась первая официальная авторская песня 14-летней певицы из Тольятти Дианы Анкудиновой , пишет ТРК «Терра».

Победительница второго сезона шоу «Ты супер!» записала трек с американским артистом Адамом Ферелло. Диана, которая взяла себе звучный псевдоним «Дива» исполняет песню Vibes.

На youtube композиция собрала почти 24 тысячи просмотров, 499 лайков и всего 9 отметок «не нравится».

"Привет, ребята! Вот наш новый хит с Дианой Дивой (Диана Анкудинова). Наслаждайтесь! Поделитесь с друзьями!", — написал на своей странице в соцсети Адам Ферелло.

Напомним, что Диана стала победительницей второго сезона международного вокального конкурса «Ты супер!».