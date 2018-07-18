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Супругов из Челябинска осудят за создание финансовой пирамиды
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Супругов из Челябинска осудят за создание финансовой пирамиды 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Супругов из Челябинска осудят за создание финансовый пирамиды на территории Курганской области. В результате мошенничества у зауральцев было похищено порядка 120 миллионов рублей. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным следствия, в 2005 году супружеская пара открыла в Кургане акционерное общество «Финансовая компания „Европа-Бизнес“», где проводила индивидуальные собеседования и информационные семинары. Мошенникам удалось убедить клиентов, что вложения крупных сумм (до шести миллионов рублей) в якобы прибыльные проекты являются хорошей перспективой.
В Санкт‐Петербурге 83‐летний пенсионер перевел мошенникам свыше 180 тысяч рублей за «помощь» с госпитализацией в Ленинградскую областную клиническую больницу, где ранее он проходил лечение.
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