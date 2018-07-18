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В Муравленко к концу лета появятся два новых сквера
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В Муравленко к концу лета появятся два новых сквера 

Красный Север 1 час назад
В Муравленко полным ходом идет работа по благоустройству территорий, которые поддержали в голосовании на портале «Живем на Севере» жители города.
Первым стало строительство сквера здоровья в районе здания взрослой поликлиники. Здесь уже завершена укладка тротуарной плитки, вскоре появятся лавочки для отдыха и освещение. Главный акцент — скульптурная композиция, которая будет соответствовать тематике сквера.
Вторым объектом программы благоустройства стала территория у клуба «Лира». На этом месте в скором времени возведут парк-сквер «Ямальский», который станет своеобразным отражением карты Ямала. Кроме того, молодежный центр будет реконструирован и превратится в городской музей. Недавно с новым сквером ознакомился заместитель губернатора ЯНАО Сергей Карасёв, когда находился в Муравленко в рабочей поездке.
— Здесь будет выставочная галерея и этнографический музей. В клубном учреждении «Лира» проводятся различного рода концерты. И вот эту общую территорию мы объединяем, — прокомментировал глава города Александр Подорога задумку горожан.
Известно, что все работы по возведению новых скверов в Муравленко должны завершиться к середине августа. Благоустройство этих территорий проходит в рамках программы «Комфортная городская среда», благодаря которой в этом году в нескольких микрорайонах Муравленко появятся еще и современные детские игровые комплексы.
— Видно, что здесь работает профессиональная команда увлеченных людей. И те обязательства, которые были взяты перед жителями, когда они голосовали на сайте «Живем на Севере», будут выполнены, — подчеркнул заместитель губернатора ЯНАО Сергей Карасев.
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