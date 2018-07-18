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Леса Манского района поедает жук-вредитель
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Леса Манского района поедает жук-вредитель 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Сотрудники Россельхознадзора края обнаружили в лесах Манского района вредителя — уссурийского полиграфа. Это жук, который за короткое время может поразить пихтовые леса, что приведет к изменению структуры древесного яруса и снижению общего биологического разнообразия.
«В целях недопущения распространения карантинного объекта — уссурийского полиграфа на территории Красноярского края и в другие регионы России на территории Манского района введен карантинный фитосанитарный режим, утверждена программа локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта», — сообщили в Россельхознадзоре.
Бороться с полиграфом уссурийским может помочь профилактика — вырубка деревьев, зараженных вредителем. Пока это единственное средство, позволяющее предотвратить распространение насекомого.
Фото: Россельхознадзор
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