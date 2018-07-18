Леса Манского района поедает жук-вредитель

Сотрудники Россельхознадзора края обнаружили в лесах Манского района вредителя — уссурийского полиграфа. Это жук, который за короткое время может поразить пихтовые леса, что приведет к изменению структуры древесного яруса и снижению общего биологического разнообразия.

«В целях недопущения распространения карантинного объекта — уссурийского полиграфа на территории Красноярского края и в другие регионы России на территории Манского района введен карантинный фитосанитарный режим, утверждена программа локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта», — сообщили в Россельхознадзоре.

Бороться с полиграфом уссурийским может помочь профилактика — вырубка деревьев, зараженных вредителем. Пока это единственное средство, позволяющее предотвратить распространение насекомого.

Фото: Россельхознадзор