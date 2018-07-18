По волнам местных морей: серфинг на Урале

Серфинг в переводе на русский означает «катание на поверхности». Это водный вид спорта, который мало развит в России , но интерес к нему постоянно растет. Каждый хоть раз видел в рекламе или фильме эффектно скользящую по огромным волнам девушку. Именно эта картина и возникает у большинства в голове при упоминании серфинга. Действительно ли это так просто? И как это «заниматься серфингом» на суровом Урале?

Поговорили об этом с основателем Екатеринбургского клуба серфинга — Михаилом Пальцевым

История серфинга

Серфинг — это вид спорта, в котором люди катаются на легких досках по волнам. Люди, занимающиеся серфингом, учатся быть в полной гармонии со своим телом, управлять каждым движением и самое главное — держать равновесие. Серфинг привлекает множество поклонников, во-первых, своей экзотичностью, во-вторых, возможностью покорить морскую стихию.

Бывают разные виды серфинга. Например, Sup-серфинг. Его отличает использование весла. Весло позволяет развивать бешеную скорость и облегчает балансирование. Его родиной считаются Гавайские острова. В 1778 году европейцы описывали в своих дневниках гавайских жителей, выходивших в море стоя на деревянных досках. Но развитие этой активности как вида спорта началось только в 2000 годах. Первыми профессиональными спортсменами Sup-серфинга стали Дэйв Калама и Лэрд Гамильтон. Именно они в 2003 году устроили соревнования на досках на Гавайях. А уже в 2005 году в Калифорнии была основана федерация этого вида спорта.

Существует даже серфинг без доски — бодисерфинг. Он заключается в возможности скользить вдоль волны, используя лишь собственное тело, ласты и специальную перчатку в виде мягкой короткой доски, которая дает возможность опираться на воду.

Серфинг на Урале

На Урале сезон серфинга не то что короткий, его практически нет. Поэтому больше распространен Sup-серфинг. Сильного ветра и волн на Урале для занятий обычным серфингом нет, поэтому серфинг с веслом — универсальный вариант для вечерних водных прогулок по городскому пруду или сплава по рекам.

Уральских серферов совсем не смущает ни отсутствие волн, ни качество воды.

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Начать заниматься Sup-серфингом может любой желающий прямо на плотинке. Любители будут рады принять в свои ряды новеньких и научить их тому, что сами умеют. Это малозатратно. Прокат доски в Екатеринбурге стоит от 500 до 3000 рублей, в зависимости от количества времени, на которое вы хотите взять доску (средняя цена за час аренды по Екатеринбургу 500 рублей).

Если вы боитесь начинать заниматься самостоятельно, вам поможет школа серфинга.

Открытие школы серфинга

Михаил Пальцев начал заниматься серфингом 4 года назад. Он начинал со сноуборда и снежных волн, позже поехал в Марокко , чтобы научиться держаться на доске, практикуясь в океане.

На Урале сезон серфинга короткий, для этого и открывается школа. Она даст возможность не только тренироваться зимой, улучшая физическую подготовку, но и познакомит всех серферов города. А это, на опыте заграничных школ, часто приводит к совместным поездкам в страны круглогодичного серфинга.

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В России есть только одна школа функциональной подготовки серфинга, она находится в Москве . Михаил занимается открытием филиала этой школы в Екатеринбурге. Эту идею ему подал друг детства.

«Я встретил друга детства с женой, которые недавно приехали с Бали. Они уже не единожды ездили туда и тоже занимались серфингом. Друг высказал мне идею открытия школы серфинга в Екатеринбурге.

Сначала это казалось мне ерундой, что это невозможно и тяжело.

Но походив с этой мыслью две недели, я понял, что это по-настоящему интересно и начал связываться с московской школой серфинга, договариваться о создании филиала в Екатеринбурге. Сейчас мы готовим все для полноценного функционирования школы. Открытие планируем в сентябре. Скоро в Екатеринбург приедет профессиональный серфер Елена Шевчук , она будет готовить тренеров.»

Для Екатеринбурга открытие такой школы станет большим шагом в развитии этого спорта. Сам Михаил, в первую очередь, хочет создать клуб, который объединит всех серферов города. Он уверен, что в городе их достаточно, но они не знают друг о друге из-за отсутствия общего клуба. Школа, где будут проходить встречи и теоретические занятия, расположится в «CityFitness» на улице Первомайская.

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Несмотря на то, что школе всего три недели, Михаил со своей командой уже успели провести несколько мероприятий. Одним из них стал Всероссийский день Сапбординга. Команда любителей собралась и впервые в Екатеринбурге совершила заплыв в свое удовольствие.

Уже сейчас для всех желающих школа проводит прогулки «По каменным джунглям города Е!».

Группа школы «SUP SURF»

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Создатель Екатеринбургского клуба серфинга рассказал об открытии своей школы, первых тренировках и о том, как одна внезапно зародившаяся идея может изменить жизнь.

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