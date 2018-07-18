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В Оренбуржье стали известны самые популярные техникумы
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В Оренбуржье стали известны самые популярные техникумы 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
На 13 июля общее количество поданных заявлений в профессиональные образовательные организации составляет 120% от запланированных к приему.
В министерстве образования Оренбургской области рассказали о самых популярных направлениях, которые собираются осваивать абитуриенты ссузов, и учреждениях. В ТОП входят: учетно-финансовый техникум («Право и судебное администрирование» — 5,32 человека на место, «Право и организация социального обеспечения» — 4,04 человека на место), педагогический колледж им. Н. К. Калугина Оренбурга («Специальное дошкольное образование» — 4,8 человека на место, «Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных классах» — 4 человека на место), нефтегазоразведочный техникум («Бурение нефтяных и газовых скважин» — 4,57 человека на место), Оренбургский колледж экономики и информатики («Банковское дело» — 4,44 человека на место), Орский нефтяной техникум им Героя Советского Союза В. А. Сорокина («Переработка нефти и газа» — 4,32 человека на место).
Проблемы возникли с набором студентов на аграрные специальности, заявления подали только 40–50% абитуриентов от запланированного количества.
Подать документы в профессиональные образовательные организации можно до 15 августа.
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