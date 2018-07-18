Новые четыре этапа отключения горячей воды стартуют летом 2018

Зона ТЭЦ-5 — самая большая в Новосибирске . К ней подключена практически половина жителей города. Испытания по этой зоне традиционно самые сложные, в 2018 году испытания усугубились диаметром дефектов — прорывы труб пришлись на теплосети большого размера.

По-прежнему без горячей воды остаются более 400 домов, окончательно вернуть горячую воду в трубы новосибирцев планируется до 20 июля. Энергетики отмечают, что время от окончательного устранения дефектов на трубах до подачи горячей воды в краны жителей может составлять от 8 до 12 часов, связывая это с заполнением труб.

Точное время подачи горячей воды напрямую зависит и от управляющих компаний. Главный инженер «Тепловых сетей» Андрей Членов заметил, что в этом году были случаи, когда коммунальщики вовремя подали горячую воду, но управляющие компании в силу технических или иных обстоятельств так и не пустили воду в квартиры в назначенный срок. Оставшиеся без горячей воды новосибирцы заплатят за коммунальные услуги чуть меньше — энергетики обещают произвести перерасчет за горячее водоснабжение.

«На данный момент из 11 этапов уже пройдено 7, остались 4. Ближайшие испытания стартуют с 23 июля и продлятся приблизительно до середины августа. Это некрупные зоны, мы надеемся закончить испытания по ним в назначенные сроки, — заявил главный инженер «Тепловых сетей» Андрей Членов. — Важно выявить все слабые места на теплосетевом комплексе и качественно устранить эти замечания, чтобы обеспечить надежность теплоснабжения в отопительный период. По зонам ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 за прошедшие два года мы провели определенные мероприятия, которые позволяют нам сократить сроки испытаний, из оставшихся четырех этапов три — зона ТЭЦ-2, тогда как зона ТЭЦ-5 — это один очень большой этап».

До конца лета новосибирцев ожидают еще три этапа гидравлических испытаний теплосетей. Энергетики уверяют, что срок отключений не превысит допустимые две недели. Если дефектов не выявится, горячую воду могут подключить и раньше запланированного срока. Энергетики отмечают, что не ждут особых сложностей от этих зон теплосетей, и прогнозируют, что массовых аварий как в зоне ТЭЦ-5 в этом году больше не предвидится.

Под грядущие испытания попадают улицы:

С 23 июля часть улиц Центрального и Октябрьского районов останутся без горячего водоснабжения. Сакко и Ванцетти, Нижегородская, Садовая, Обская, Бориса Богаткова , III Интернационала, Декабристов, Инская — эти улицы отключат от ГВС в Октябрьском районе. Центральный район останется с холодной водой по улицам Чаплыгина, Советская, Коммуничтическая, Серебренниковская и Колыванская.

Без горячей воды с 30 июля будут жители Ленинского района по зоне ТЭЦ-2 на участке от Оби до Римского-Корсакова, отключения затронут Ватутина, площадь Карла Маркса, Геодезическую, Новогоднюю, Планировочную, Котовского, Горский жилмассив и другие.

С 6 августа начнутся опрессовки по зонам ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4. Часть Центрального района, Железнодорожный, Дзержинский и Калининский попадают под масштабные отключения горячей воды.