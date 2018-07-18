В оренбургском Минздраве опровергли закрытие больницы в Медногорске

Напомним, информация об этом появилась в социальных сетях, 9 июля. В сообщении утверждалось, что вместо больницы в городе будет работать ФАП, а также закроется одна из палат реанимации. Кроме того отмечалось, что в медучреждении идет массовое сокращение персонала, в том числе работающих пенсионеров: якобы в ночную смену будет работать только одна медсестра.

Как заявили Prooren.ru в ведомстве, городская больница «работает в штатном режиме».

«Администрация ГБУЗ «Городская больница» Медногорска не проводит и не планирует закрытие структурных подразделений и отделений больницы», — говорится в ответе министерства.

Тем не менее в ведомстве отметили, что в медучреждении планируется «оптимизация штатной численности сотрудников». Необходимое количество персонала будет рассчитанов в соответствии с нормативами территориальной программы государственных гарантий, исходя из «численности обслуживаемого населения».

По данным Минздрава, на 2017 год численность Медногорска за 2017 составила 27 117 человек, из которых 25 610 человек — городское население и 1 507 человек — сельское. Из семи населенных пунктов городского округа один — без медицинской организации (станция Блява с населением 10 человек, до ближайшего ФАПа — 2 км).

Всего в муниципалитете работает одна больница и пять ФАПов, а также три фельдшерский бригады скорой помощи. За одну смену медицинский персонал может принять 461 человека.

Для более оперативной работы в селе Никитино организован выездной пункт скорой медицинской помощи. В результате обновления автопарка в 2013-2016 годах в Медногорске работают три машины скорой помощи и один санитарный автомобиль.

Специализированную помощь при острых сосудистых заболеваниях и акушерской патологии населению городского округа оказывают в Кувандыке Орске соответственно.