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Команда мотострелков ВС РФ отправилась в КНР для выступления на международном этапе конкурса «Суворовский натиск» АрМИ-2018
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Команда мотострелков ВС РФ отправилась в КНР для выступления на международном этапе конкурса «Суворовский натиск» АрМИ-2018 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Доставка военнослужащих и техники осуществляется военно-транспортной авиацией с аэродрома Украинка в Амурской области на один из аэродромов КНР.
Команда Вооруженных Сил России отправилась в Китай для выступления в финале конкурса «Суворовский натиск» Армейских международных игр-2018. Доставка военнослужащих с техникой осуществляется военно-транспортной авиацией с аэродрома Украинка в Амурской области на один из аэродромов КНР.
Накануне команда провела заключительную тренировку на полигоне Дальневосточного ВОКУ, в которой определилось четыре экипажа, которым предстоит представить страну на международном этапе. Лучшую подготовку показали экипажи хозяев полигона — курсанты ДВОКУ.
Кроме того, подготовлено четыре машины БМП-2. Новая боевая техника поступила за месяц до отправки экипажей с заводов оборонно-промышленного комплекса.
В течение десяти дней военнослужащие привыкнут к климату, подготовят технику и освоят особенности трассы полигона вблизи городского уезда Корла КНР. Финальный международный этап конкурса «Суворовский натиск-2018» состоится в период с 29 июля по 12 августа текущего года.
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