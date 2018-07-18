На северо-востоке Сирии разбился военный самолет 

Краснодар. 18 июля — Новая Кубань. В сирийской провинции Эль-Хасаки потерпел крушение военный самолет. Какой стране принадлежала боевая техника, до сих пор не установлено. Как пишет агентство Al-Masdar News, предположительно самолет использовался коалицией, возглавляемом США. По данным журналистам, в момент, как судно разбилось, в окрестностях прогремел мощный взрыв.
Однако по другой версии обломки, обнаруженные в 15 километрах города Эш-Шаддад, принадлежат не самолету, а амеркианской баллистической ракете MGM-140 ATACMS. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Directorate 4, который мониторит ситуацию на Ближнем Востоке. Эта ракета имеет дальность от 128 до 300 километров и ранее уже использовалась против боевиков «Исламского государства» (запрещенная в РФ организация — прим. «НК»).
Территорию в окрестностях Эш-Шаддад в настоящее время контролируют союзники американской коалиции — оппозиционные Сирийские демократические силы (SDF). До этого город занимали экстремисты из «ИГ».
Минобороны РФ пока не прокомментировало информацию о сбитом
в САР самолете. Большинство крупных
федеральных СМИ также не затрагивают
эту новость.