Белая книга: на Цинхай-Тибетском нагорье введен в действие механизм экологической компенсации

Пекин, 18 июля / Синьхуа / — В качестве одной из важных мер государства по защите окружающей среды на Цинхай-Тибетском нагорье в действие был введен механизм экологической компенсации, говорится в опубликованной в среду Пресс-канцелярией Госсовета КНР Белой книге об экологическом прогрессе на Цинхай-Тибетском нагорье.

Китай запустил серию механизмов экологической компенсации, включая трансфертные платежи в зоны с важными экологическими функциями, выплату компенсаций за деятельность, идущую на пользу экологии лесов и водно-болотных угодий, выплату субсидий и вознаграждений за экологическую защиту пастбищ, говорится в белой книге.

В период с 2008 по 2017 г. центральное правительство Китая осуществило трансфертные платежи на сумму 16,29 млрд юаней /2,44 млрд долл. США / и 8,35 млрд юаней в зоны с важными экологическими функциями в провинции Цинхай и Тибетском автономном районе соответственно. Этими выплатами были охвачены 77 ключевых уездов и все зоны, которые государство запретило осваивать.

Китай также совершенствует свои политические установки и правила, касающиеся экологии Цинхай-Тибетского нагорья с целью формирования целостной системы обеспечения экологического прогресса, говорится в документе.

В регионе была создана система природоохранных зон, отмечается в белой книге.

На сегодняшний день на Цинхай-Тибетском нагорье создано 155 природных заповедников, в том числе 41 заповедник государственного уровня и 64 — провинциального уровня. Их общая площадь составляет 822,4 тыс. кв. км — это 31,63 процента площади нагорья и 57,56 процента площади всех китайских заповедников.

"Фактически, все уникальные и хрупкие экосистемы и редкие виды Цинхай-Тибетского нагорья могут быть найдены в этих заповедниках", — сообщается в белой книге. -0-