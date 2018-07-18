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Белая книга: на Цинхай-Тибетском нагорье введен в действие механизм экологической компенсации
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Белая книга: на Цинхай-Тибетском нагорье введен в действие механизм экологической компенсации 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — В качестве одной из важных мер государства по защите окружающей среды на Цинхай-Тибетском нагорье в действие был введен механизм экологической компенсации, говорится в опубликованной в среду Пресс-канцелярией Госсовета КНР Белой книге об экологическом прогрессе на Цинхай-Тибетском нагорье.
Китай запустил серию механизмов экологической компенсации, включая трансфертные платежи в зоны с важными экологическими функциями, выплату компенсаций за деятельность, идущую на пользу экологии лесов и водно-болотных угодий, выплату субсидий и вознаграждений за экологическую защиту пастбищ, говорится в белой книге.
В период с 2008 по 2017 г. центральное правительство Китая осуществило трансфертные платежи на сумму 16,29 млрд юаней /2,44 млрд долл. США/ и 8,35 млрд юаней в зоны с важными экологическими функциями в провинции Цинхай и Тибетском автономном районе соответственно. Этими выплатами были охвачены 77 ключевых уездов и все зоны, которые государство запретило осваивать.
Китай также совершенствует свои политические установки и правила, касающиеся экологии Цинхай-Тибетского нагорья с целью формирования целостной системы обеспечения экологического прогресса, говорится в документе.
В регионе была создана система природоохранных зон, отмечается в белой книге.
На сегодняшний день на Цинхай-Тибетском нагорье создано 155 природных заповедников, в том числе 41 заповедник государственного уровня и 64 — провинциального уровня. Их общая площадь составляет 822,4 тыс. кв. км — это 31,63 процента площади нагорья и 57,56 процента площади всех китайских заповедников.
"Фактически, все уникальные и хрупкие экосистемы и редкие виды Цинхай-Тибетского нагорья могут быть найдены в этих заповедниках", — сообщается в белой книге. -0-
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