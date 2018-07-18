В Улан-Удэ стартовала выставка «Полет дракона. Степной шелковый путь» 

«Национальный музей Бурятии обладает уникальной коллекцией экспонатов эпохи Древнего Китая, в том числе с изображениями дракона. Они были найдены на территории республики: Бурятия на рубеже тысячелетий находилась на северном маршруте шелковых торговых путей. Неделю мы открыли выставкой Национального музея и круглым столом о роли Великого шелкового пути в развитии Восточной Сибири, потому что гиды обладают научной информацией — они могут точно рассказать, как здесь жили люди, какие процессы происходили», — цитирует ТАСС министра туризма Бурятии Марию Бадмацыренову. Экспонатами выставки станут предметы быта и культа 16-19 веков, среди них одежда из китайского шелка для свещеннослужителей, посуда и специальные маски. «Неделя туризма на Великом шелковом пути» закончит свою работу 22 июля. Ее организаторы — правительство республики, Министерство культуры РФ и Всемирная туристская организация при ООН «UNWTO».а