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В Ростове «заказали» депутата заксобрания Ростовской области, Евгения Бессонова
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В Ростове «заказали» депутата заксобрания Ростовской области, Евгения Бессонова 

Ростовские Вести 2 часа назад
Фото: Ростовские Вести
Депутат стал на пути известного застройщика. И вместо того, чтобы не вмешиваться как и поступили другие ростовские чиновники приехал на место незаконной вырубки Александровской рощи, чтобы проверить законность действий неизвестных лиц. Сразу в этот же день ряд «подконтрольных» СМИ выдали PR-волну, где сообщили, что некая инициативная группа «обманутых дольщиков» требует немедленной отставки депутата законодательного собрания Ростовской области, Евгения Бессонова. 123 человека (столько ее подписали на момент публикации) считают, что Бессонов пытается саботировать решение их жилищного вопроса. Однако на сегодняшний день даже нет точного списка с именами и фамилиями кому достанутся несчастные квадратные метры от ставропольской компании-застройщика «ЮгСтройИнвест». Напомним, приехавших активистов на место вырубки зеленых деревьев сотрудники частного охранного предприятия предположительно нанятые застройщиком территории не пустили. При этом сотрудники полиции никах мер не принимали, рассказывают защитники Александровской рощи. В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области так и не смогли ugpressa.ru прокомментировать данную ситуацию.
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