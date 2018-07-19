Золото торгуется на минимуме с июля 2017 года на фоне укрепления доллара

МОСКВА , 19 июл — ПРАЙМ. Золото продолжает торговаться на минимальном уровне с июля 2017 года на фоне роста курса доллара после комментариев главы ФРС США Джерома Пауэлла , укрепивших ожидания относительно еще как минимум двух повышений ставки в США до конца 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.09 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 11,6 доллара, или на 0,95% — до 1216,2 доллара за тройскую унцию. В ходе торгов четверга металл достигал отметки в 1211,2 доллара — минимума с 11 июля прошлого года. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро падала при этом на 1,86% — до 15,29 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,42%, до 95,48 пункта.

Джером Пауэлл, который во вторник и в среду представил Конгрессу полугодовой доклад о монетарной политике, сказал, что Федрезерв намерен постепенно продолжать повышение базовой процентной ставки, чтобы удерживать инфляцию около целевого уровня при сохранении сильного рынка труда. Пауэлл отметил, что США, по его мнению, ждут несколько лет стабильного роста. Глава Федрезерва также указал на то, что риск, который для американской экономики представляет потенциальная торговая война, преувеличен.

"Золото сейчас не используется в качестве безопасного убежища, несмотря на продолжающуюся торговую войну", — прокомментировала агентству Рейтер заместитель директора ETF Securities Аннека Гупта (Anneka Gupta). По ее мнению, укрепление доллара доминирует в условиях «атмосферы повышения ставки».

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.