Фермер 20 лет откладывал поход к врачу и заработал опухоль размером с голову

Фермер из Индии решился на удаление опухоли, которая росла на его шее в течение 20 лет. Об этом сообщает The Daily Mail.

55-летний мужчина по имени Сомаи (Somai) думал, что опухоль на его теле — всего лишь воспаленная щитовидная железа. Он решил обратиться к врачам только когда новообразование стало размером с его голову.

По словам врачей, удаленная опухоль весила 1,4 килограмма. Операция длилась три с половиной часа. Образование оказалось доброкачественным.

Врач, проводивший операцию, рассказал, что она была довольно сложной. Опухоль давила на сонные артерии пациента, поэтому решение о том, что его нужно оперировать, приняли незамедлительно.

Фермер признался, что впервые за очень долгое время перестал чувствовать головную боль. На данный момент мужчина восстанавливается после операции, вскоре он отправится домой.