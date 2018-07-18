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В Подмосковье запустили систему контроля всех перевозчиков
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В Подмосковье запустили систему контроля всех перевозчиков 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИАМО
КРАСНОГОРСК, 18 июл — РИА Новости. Региональную навигационно-информационную систему (РНИС), позволяющую контролировать работу всех перевозчиков общественного транспорта в регионе, запустили в эксплуатацию в Подмосковье, рассказал журналистам заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослав Иванов.
"К системе подключены все перевозчики Московской области, а это более 11,5 тысячи автобусов, ежедневно работающих на территории Московской области. В системе разработана панель управления, которая позволяет видеть работу всех перевозчиков Московской области в разрезе четырех основных показателей: регулярность движения, выполнение плана по выходу транспортных средств на маршрут, оснащенность ГЛОНАСС и доля выполнения рейсов", — сказал Иванов.
Система позволяет контролировать работу общественного транспорта как в целом по региону, так и детально по каждому транспортному предприятию и конкретному водителю, отметил замминистра.
Для жителей региона функционирует портал РНИС Московской области, на котором есть основная информация о перевозчиках и карта передвижения транспорта в реальном времени. Кроме того, в скором времени на портале появится возможность построить маршрут, в том числе для льготных категорий граждан с учетом пользования социальной картой, уточнил Иванов.
Работа в системе РНИС обязательна для всех перевозчиков Подмосковья. «В апреле текущего года приняты поправки в КоАП, куда внесена ответственность перевозчика за непередачу информации в РНИС», — добавил Иванов.
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