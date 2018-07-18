В Подмосковье создали приложение для пассажиров общественного транспорта

Уже в этом году в Подмосковье начнет работать мобильное приложение, которое облегчит пассажирам общественного транспорта передвижение по региону. Об этом на презентации региональной навигационно-информационной системы (РНИС) сообщил журналистам замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры области Святослав Иванов

РНИС была создана в Подмосковье для контроля за работой общественного транспорта в прошлом году и поначалу служила лишь чиновникам, ответственным за транспортный блок. В систему, представляющую собой единое электронное пространство, завели все 11,5 тысячи автобусов как официального областного перевозчика «Мострансавто», так и частных транспортных компаний, работающих на территории региона, а также почти 5 тысяч единиц дорожной и коммунальной техники. И стали в режиме реального времени наблюдать, как и куда движется каждая единица. «Ежедневно мы контролируем 150 тысяч рейсов на соблюдение расписания и точности следования по маршрутам», — уточнил Иванов.

О том, как это работает, рассказывает на конкретных примерах гендиректор «Мострансавто» Владислав Мурашов : «Мы, например, увидели, что на одних маршрутах автобус стабильно опаздывает на 15 минут, а на других — приходит на 15 минут раньше. Меняются водители, автобусы, но вот эти 15 минут есть всегда. Начали анализировать. И оказалось, что в первом случае автобус всегда попадает в одну и ту же пробку, а во втором — построенная развязка позволяет ехать быстрее». А расписание-то у автобусов старое, утвержденное задолго до появления в этих местах пробок и развязок. Как только его скорректировали под фактическую жизнь — количество рейсов, выполненных точно по расписанию, выросло до 80%. «И это мы еще не все корректировки произвели. В этом году планируем довести соблюдение расписания до 90%», — говорит Мурашов.

Мобильное приложение для пассажиров станет «народной» частью региональной информационно-навигационной системы. В нем соберут всю информацию о расписании работы общественного транспорта. И научат строить маршруты передвижения, исходя из пожеланий пассажира. Захочет, к примеру, человек поехать из Люберец Домодедово на общественном транспорте. Кому-то важно проделать путь как можно быстрее. А кто-то хочет передвигаться только на социальных автобусах, чтобы не платить денег. Первому пассажиру транспортное приложение положит самый короткий маршрут, второму — социальный. Причем укажет льготные автобусы с минимальной стыковкой, чтобы долго на остановке не стоять.

Владельцам телефонов с Android приложение будет доступно осенью. Те, кто пользуется телефонами с iOS, смогут воспользоваться новым транспортным сервисом чуть позже — в конце года.