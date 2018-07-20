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Минтранс Подмосковья определил лучших перевозчиков в сфере общественного транспорта в апреле-июне
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Минтранс Подмосковья определил лучших перевозчиков в сфере общественного транспорта в апреле-июне 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Определены лучшие перевозчики в сфере общественного транспорта в Подмосковье за апрель-июнь 2018 г., сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области определило лучших перевозчиков общественного транспорта региона за II квартал 2018 г. В рейтинг вошло 10 компаний. В первую пятерку попали следующие перевозчики: ООО «Городской автобусный парк» (городской округ Клин), ООО «ККБ-Буслайн» (городской округ Мытищи) и ООО «ПАТО „Лобнятранс“ (городской округ Лобня), ООО „Автотранссервис-2“ (городской округ Серпухов), МП „Химкиэлектротранс“ (городской округ Химки)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на шестом и седьмом месте находятся ООО «Скиф Транс» (городской округ Подольск) и ИП Крюков А. В. (городской округ Клин). Восьмое место занимает межрегиональный перевозчик ГУП МО «Мострансавто». Замыкают рейтинг ООО «Фортпарк» (городской округ Красногорск) и ООО «Транспорт 21 век» (городской округ Пушкино), занявшие девятое и десятое место соответственно.
«В рейтинг лучших перевозчиков попадают компании, у которых обновлен подвижной состав и транспортные средства соответствуют по показателям среднего возраста автопарка, также присутствует высокое число транзакций по карте «Стрелка» и бесконтактной банковской карте и минимальное количество жалоб от жителей. Кроме того, учитывается предоставление данных в Региональную навигационно-информационную систему Московской области, соблюдение расписания и регулярность выполнения рейсов, отсутствуют ДТП по вине водителей. Рейтинг перевозчиков позволяет контролировать работу общественного транспорта в регионе и повышать качество предоставляемых услуг», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.
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