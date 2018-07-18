Ещё
Сель на сутки оставил севастопольцев без водоснабжения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сель на сутки оставил севастопольцев без водоснабжения 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. Жителей Севастополя предупреждают о перебоях в подаче воды из-за селевых потоков, которые попали в реку Черная после обильных осадков. Об этом сообщают в пресс-службе правительства города-героя.
"В связи с обильными осадками, в русло реки Черной, из которой осуществляется подача воды в город, попали селевые потоки, что повысило мутность реки, тем самым ухудшив качество воды. В настоящее время ГУПС «Водоканал» проводятся мероприятия по очистке русла. Водопроводные очистные сооружения временно приостановлены, увеличен пропуск воды с Чернореченского водохранилища в русло реки, объем воды которого позволяет проводить такие мероприятия (на сегодня объем водохранилища 51,5 млн куб м), что позволит ускорить уменьшения мутности воды", — сказано в сообщении.
В правительстве отмечают, что перебои с водоснабжением сохранятся на протяжении суток.
РИА Новости Крым: последние новости
В Херсонской области хотят построить военный полигон Поклонская перечислила достижения России при правлении Николая II Грозит три года: на Украине завели дело на показавших боевые танки сталкеров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии219
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе91
Умер солист группы «Доктор Ватсон»15
Трамп определился с отношением к России575
Финалистку Missis World Russia забили молотком41
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение