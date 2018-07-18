Сель на сутки оставил севастопольцев без водоснабжения

СИМФЕРОПОЛЬ , 18 июл — РИА Новости Крым . Жителей Севастополя предупреждают о перебоях в подаче воды из-за селевых потоков, которые попали в реку Черная после обильных осадков. Об этом сообщают в пресс-службе правительства города-героя.

"В связи с обильными осадками, в русло реки Черной, из которой осуществляется подача воды в город, попали селевые потоки, что повысило мутность реки, тем самым ухудшив качество воды. В настоящее время ГУПС «Водоканал» проводятся мероприятия по очистке русла. Водопроводные очистные сооружения временно приостановлены, увеличен пропуск воды с Чернореченского водохранилища в русло реки, объем воды которого позволяет проводить такие мероприятия (на сегодня объем водохранилища 51,5 млн куб м), что позволит ускорить уменьшения мутности воды", — сказано в сообщении.

В правительстве отмечают, что перебои с водоснабжением сохранятся на протяжении суток.