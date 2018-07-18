Жители новостройки в Кисловодске пожаловались на ржавую воду

Жители новостроек в Кисловодске платят за ржавую и грязную воду, сообщили горожане в соцсетях.

Переселенцы из старого жилья в новые дома на Катыхина, 183 недовольны плохим водоснабжением. Местные жители рассказали, что оплачивают горячую воду по счётчикам, но из крана течёт только холодная вода. Кроме того, вода всё время мутная, а после дождя — грязная и ржавая. Чтобы принять ванну, постирать одежду или приготовить еду, приходится сливать десятки литров в канализацию. В подтверждение своих слов жители новостройки опубликовали видео и фото с некачественной водой из-под крана.

«Можно как-то законно доказать, что счетчик зафиксировал те ресурсы, которыми ты не пользовался? И куда обращаться, чтобы вода соответствовала нормам и по чистоте, и по температуре?» — спросили жильцы дома на Катыхина, 183.

Комментаторы предлагают жителям новостроек обратиться в домоуправление, санэпидемстанцию, прокуратуру или Роспотребнадзор

Публикация от Кисловодск (@tipich_kislovodsk) 17 Июл 2018 в 9:47 PDT