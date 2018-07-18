На Южном Урале пройдет День фермера

Областной праздник «День фермера» состоится в Верхнеуральском районе Челябинской области 27 июля, — сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства.

На форуме с участием представителей малых форм хозяйствования из 22-х районов Челябинской области планируется обсудить тенденции развития малых форм хозяйствования, подвести итоги работы регионального союза фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также провести посвящение в фермеры аграриев, вступивших в движение в 2018 году. Фермерские хозяйства Южного Урала неуклонно наращивают выпуск сельскохозяйственной продукции. Их доля в общем объёме сельхозпроизводства в 2017 году по отношению к 2012 году увеличилась втрое — с 3,2% до 10,1%, превысив 12,7 миллиарда рублей. Вклад фермеров в производство зерновых культур увеличился с 24% до 47%. Если в 2012 году сбор зерна фермерскими хозяйствами составил лишь 170 тысяч тонн, то в 2017 году — уже один миллион 83 тысячи тонн, или почти половину всего областного объема. В два раза с 2012 года в фермерских хозяйствах увеличилось поголовье коров.

Фермеры Челябинской области являются полноправными участниками государственной программы развития сельского хозяйства и получают все виды субсидий, а также льготные кредиты. В 2018 году в два раза по сравнению с 2017 годом увеличилось число грантополучателей среди начинающих фермеров — с 17 до 31 хозяйства. Сумма грантов для начинающих фермеров выросла до 90 миллионов рублей. В 2017 году на развитие фермерских хозяйств в виде различных субсидий было направлено свыше 440 миллионов рублей. Субсидии из регионального бюджета получают молочные фермерские кооперативы, с 2009 года увеличившие в шесть раз число своих пайщиков и сбор молока. Второй год гранты на развитие материально-технической базы получают сельхозкооперативы региона.