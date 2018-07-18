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В Таиланде монаха подозревают в убийстве девушки при изгнании «злых духов»
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В Таиланде монаха подозревают в убийстве девушки при изгнании «злых духов» 

РИА Новости 23 минуты назад
БАНГКОК, 18 июл — РИА Новости. Бывший буддийский монах, подозреваемый в убийстве 18-летней девушки по неосторожности в ходе ритуала изгнания злых духов, арестован в родной деревне в северо-восточной таиландской провинции Чайяпхум, куда он вернулся после трехмесячного нахождения в розыске, сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post.
Мужчину 43 лет, снявшего с себя монашеский сан после смерти девушки, подозревают в неосторожном применении «медицинского средства собственного изготовления, так называемой целебной воды», во время церемонии изгнания злых духов из тела 18-летней девушки. Она, выпив сразу большое количество «целебной воды», потеряла сознание и вскоре умерла.
Врачам так и не удалось установить причину смерти. Известно, что перед потерей сознания у девушки проявился симптом отравления или аллергии — обильная рвота. По мнению следствия, у погибшей могла быть аллергия на один из ингредиентов «целебной воды».
Бывший монах заявил на допросе, что намерения убивать девушку у него не было. Он увидел у нее на шее темный «знак», который счел тяжелым проклятием и вселением в девушку злого духа. Ее смерть стала шоком для монаха, который до этого несколько лет успешно «лечил» своей «целебной водой» алкогольную, табачную и наркотическую зависимость у жителей своей провинции, пишет газета.
Бывший монах сообщил полиции, что три месяца назад, когда в его отношении было возбуждено уголовное дело, он бежал в соседнюю провинцию, прошел в одном из храмов процедуру выхода из монашества и под своим давно забытым всеми мирским именем отправился в провинцию Краби на юг Таиланда, где устроился на рыболовный траулер и ушел в море. Сойдя на берег через три месяца, мужчина решил навестить родные места и был арестован.
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