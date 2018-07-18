В Таиланде монаха подозревают в убийстве девушки при изгнании «злых духов»

БАНГКОК , 18 июл — РИА Новости . Бывший буддийский монах, подозреваемый в убийстве 18-летней девушки по неосторожности в ходе ритуала изгнания злых духов, арестован в родной деревне в северо-восточной таиландской провинции Чайяпхум, куда он вернулся после трехмесячного нахождения в розыске, сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post.

Мужчину 43 лет, снявшего с себя монашеский сан после смерти девушки, подозревают в неосторожном применении «медицинского средства собственного изготовления, так называемой целебной воды», во время церемонии изгнания злых духов из тела 18-летней девушки. Она, выпив сразу большое количество «целебной воды», потеряла сознание и вскоре умерла.

Врачам так и не удалось установить причину смерти. Известно, что перед потерей сознания у девушки проявился симптом отравления или аллергии — обильная рвота. По мнению следствия, у погибшей могла быть аллергия на один из ингредиентов «целебной воды».

Бывший монах заявил на допросе, что намерения убивать девушку у него не было. Он увидел у нее на шее темный «знак», который счел тяжелым проклятием и вселением в девушку злого духа. Ее смерть стала шоком для монаха, который до этого несколько лет успешно «лечил» своей «целебной водой» алкогольную, табачную и наркотическую зависимость у жителей своей провинции, пишет газета.