Отряд «Дружина»: что стало с эсэсовцами, перешедшими на сторону партизан

Помимо массированных атак и прямых военных действий фашистская Германия практиковала и диверсии в тылу противника. Именно для этой цели была создана в 1942 году организация (или предприятие) «Цеппелин». Прямое ее назначение — разведка и диверсии в советском тылу. Сотрудники «Цеппелина» организовали в 1944-ом одно из покушений на Иосифа Сталина. В рамках этой организации в июне 1942-го фашисты собрали 1-й Русский национальный отряд SS, известный еще под одним названием — «Дружина №1». Через год отряд был переименован в полк, затем — в бригаду. Служили в «Дружине» бывшие военнопленные из концлагерей. Это были добровольцы, которых подбирали и вербовали специально обученные фашисты.

«Дружинников» обучали, а затем забрасывали в тыл. Задачей диверсантов было такое искусное ведение агитационной деятельности, чтобы местное население не заподозрило их в причастности к вражеским формированиям. «Дружинники» должны были подрывать доверие мирных граждан к советской власти и тем самым склонять их на сторону Германии.

История создания

Начало «Дружине» было положено в небольшом польском городе Сувалки . Там немцы основали один из лагерей военнопленных Oflag 68, где среди прочих было много красноармейцев. Администрация лагеря инициировала создание антисоветской группировки. Сначала она именовалась «Национальной партией русского народа», а затем стала боевой дружиной БСРН.

Руководил формированием бывший красноармейский офицер, подполковник Владимир Гиль. Позднее по понятным причинам он взял себе псевдоним — «Родионов». Гиль был пленен фашистами в 1941-ом после разгрома его дивизии под Богушевском . Весной 1942-го Гиль перешел на сторону немцев. С мая до конца августа возглавляемая им «Дружина №1» выросла с 25-ти человек до 700.

Программу для этой организации бывший советский подполковник написал сам. Ее члены были обмундированы словацкой формой со свастикой и другими знаками отличия СС. Надпись «За Русь» на обшлагах мундиров и погоны собственного образца отличали «дружинников» от других нацистов. Летом 1943-го русские формирования СС насчитывали уже 3 тысячи хорошо вооруженных и обученных бойцов.

Деятельность «Дружины»

После формирования отряды диверсантов готовили к будущей деятельности 3 недели. Сам Гиль учился в это время в разведшколе в столице Вермахта, Берлине. Набор добровольцев в «Дружину» никогда не прекращался. После формирования первые отряды забросили в польский городок Парчев . Там они вели боевые действия против местных партизан.

Весной 1943-го отряды под командованием Гиля сожгли несколько деревень в Белоруссии и расстреляли из пулеметов 3 тысячи человек. На советскую территорию первая группа диверсантов была заброшена 6 октября 1942-го. В результате на их сторону перешло около сотни человек, были убиты 25 красноармейцев, захвачена военная техника и оружие.

Переход на сторону полоцко-лепельских партизан

Летом 1943-го на Владимира Гиля вышли и наладили с ним контакт партизаны из Полоцко-Лепельского района. За переход на их сторону командиру русской бригады СС была обещана амнистия после войны. Гиль поверил этим обещаниям и согласился сотрудничать. Вслед за своим командующим на сторону полоцких партизан перешли все бойцы русских отрядов СС (это почти 2 200 человек). Так образовалась 1-я Антифашистская партизанская бригада.

Ее бойцы отличились храбростью и провели много успешных операций против фашистов. Гиль даже был награжден за отвагу и удостоен звания полковник. Но не столько боевые действия бригады, сколько само ее предательство сильно подорвало престиж СС. Фашисты не собирались так просто сдаваться. Весной 1944-го они развернули операцию по разгрому полоцко-лепельских партизан, которую назвали «Весенний праздник». В ее ходе фашисты уничтожили почти всю 1-ю Антифашистскую бригаду.

Дальнейшая судьба