Отряд «Дружина»: что стало с эсэсовцами, перешедшими на сторону партизан 

Помимо массированных атак и прямых военных действий фашистская Германия практиковала и диверсии в тылу противника. Именно для этой цели была создана в 1942 году организация (или предприятие) «Цеппелин». Прямое ее назначение — разведка и диверсии в советском тылу. Сотрудники «Цеппелина» организовали в 1944-ом одно из покушений на Иосифа Сталина. В рамках этой организации в июне 1942-го фашисты собрали 1-й Русский национальный отряд SS, известный еще под одним названием — «Дружина №1». Через год отряд был переименован в полк, затем — в бригаду. Служили в «Дружине» бывшие военнопленные из концлагерей. Это были добровольцы, которых подбирали и вербовали специально обученные фашисты.
«Дружинников» обучали, а затем забрасывали в тыл. Задачей диверсантов было такое искусное ведение агитационной деятельности, чтобы местное население не заподозрило их в причастности к вражеским формированиям. «Дружинники» должны были подрывать доверие мирных граждан к советской власти и тем самым склонять их на сторону Германии.
История создания
Начало «Дружине» было положено в небольшом польском городе Сувалки. Там немцы основали один из лагерей военнопленных Oflag 68, где среди прочих было много красноармейцев. Администрация лагеря инициировала создание антисоветской группировки. Сначала она именовалась «Национальной партией русского народа», а затем стала боевой дружиной БСРН.
Руководил формированием бывший красноармейский офицер, подполковник Владимир Гиль. Позднее по понятным причинам он взял себе псевдоним — «Родионов». Гиль был пленен фашистами в 1941-ом после разгрома его дивизии под Богушевском. Весной 1942-го Гиль перешел на сторону немцев. С мая до конца августа возглавляемая им «Дружина №1» выросла с 25-ти человек до 700.
Программу для этой организации бывший советский подполковник написал сам. Ее члены были обмундированы словацкой формой со свастикой и другими знаками отличия СС. Надпись «За Русь» на обшлагах мундиров и погоны собственного образца отличали «дружинников» от других нацистов. Летом 1943-го русские формирования СС насчитывали уже 3 тысячи хорошо вооруженных и обученных бойцов.
Деятельность «Дружины»
После формирования отряды диверсантов готовили к будущей деятельности 3 недели. Сам Гиль учился в это время в разведшколе в столице Вермахта, Берлине. Набор добровольцев в «Дружину» никогда не прекращался. После формирования первые отряды забросили в польский городок Парчев. Там они вели боевые действия против местных партизан.
Весной 1943-го отряды под командованием Гиля сожгли несколько деревень в Белоруссии и расстреляли из пулеметов 3 тысячи человек. На советскую территорию первая группа диверсантов была заброшена 6 октября 1942-го. В результате на их сторону перешло около сотни человек, были убиты 25 красноармейцев, захвачена военная техника и оружие.
Переход на сторону полоцко-лепельских партизан
Летом 1943-го на Владимира Гиля вышли и наладили с ним контакт партизаны из Полоцко-Лепельского района. За переход на их сторону командиру русской бригады СС была обещана амнистия после войны. Гиль поверил этим обещаниям и согласился сотрудничать. Вслед за своим командующим на сторону полоцких партизан перешли все бойцы русских отрядов СС (это почти 2 200 человек). Так образовалась 1-я Антифашистская партизанская бригада.
Ее бойцы отличились храбростью и провели много успешных операций против фашистов. Гиль даже был награжден за отвагу и удостоен звания полковник. Но не столько боевые действия бригады, сколько само ее предательство сильно подорвало престиж СС. Фашисты не собирались так просто сдаваться. Весной 1944-го они развернули операцию по разгрому полоцко-лепельских партизан, которую назвали «Весенний праздник». В ее ходе фашисты уничтожили почти всю 1-ю Антифашистскую бригаду.
Дальнейшая судьба
Владимир Гиль был смертельно ранен в бою и умер в апреле 1944-го в районе хутора Накол. Ходили слухи, что раненого и оголодавшего Гиля за двойное предательство пристрелил его же сослуживец. Где были захоронены его останки, никто не знал до 1991 года. Впоследствии было проведено их перезахоронение в братской могиле неподалеку от г. Ушачи. Оставшиеся в живых бойцы 1-ой Антифашистской после войны были осуждены на большие сроки в исправительно-трудовых лагерях (в среднем по 10 лет). Высшие чины — расстреляны.