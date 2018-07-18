Ещё
Тимати подарил жителю Урала «Гелендваген». Подписчики назвали это постановкой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тимати подарил жителю Урала «Гелендваген». Подписчики назвали это постановкой 

360tv.ru 26 минут назад
Известный рэп‐исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) разыграл на своей странице в Instagram Mercedes‐Benz G‐Class, который в России известен как «Гелендваген». Победителем конкурса стал житель города Троицка Челябинской области Алексей Черменев. Он приехал в столицу 17 июля и получил из рук артиста ключи от иномарки. Этот моментом рэппер также поделился в своей социальной сети.
Алексей поблагодарил Юнусова за такой щедрый подарок в своем Instagram: «Наконец-то это случилось, я стал обладателем этой крутой тачки, сегодня день просто перенасыщен эмоциями, усталость зашкаливает, не спать больше суток — тяжело. Но я сделал это, спасибо большое, Тимати, ты крут. Теперь, друзья, отдыхать и завтра новый день, другой день».
Одни подписчики рэппера раскритиковали его и выразили мнение, что конкурс ненастоящий, а победитель «подставной». Однако большинство все же похвалили Тимати за щедрость.
Против Тимати и Егора Крида возбудили несколько административных дел. Причиной стал их концерт на Большой Дмитровке в ночь на 21 июня. Мероприятие, которое состоялось в честь открытия салоны красоты Black Star, парализовало движение на центральной улице столицы.
360tv.ru: последние новости
Замглавы Минздрава Ульяновской области уволили после скандала Японца арестовали за шутку над коллегой Беркут вцепился когтями в киргизскую школьницу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп определился с отношением к России379
Отдыхающую на пляже пронзило летящим зонтом46
Финалистку всероссийского конкурса красоты забили молотком163
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу26
Любви женщин к гей-порно нашли объяснение10
Видео
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение