Правительство решило передать часть госуслуг бизнесу и НКО

Российский Минфин предложил передать представителям бизнеса и некоммерческим организациям часть государственных и муниципальных социальных услуг. Об этом пишет газета «Известия»

Согласно проекту поправок в закон о государственном (муниципальном) социальном заказе, социальные услуги признаются госзаказом. Изменения могут коснуться сфер образования, здравоохранения и соцзащиты, а также услуг в области спорта, физической культуры и туризма.

Исполнители госуслуг будут определяться на конкурсах. Порядок их проведения установит правительство, региональные или муниципальные власти. А граждане смогут сообщать чиновникам о ненадлежащем качестве оказанной соцуслуги. После этого они будут обязаны разобраться и обеспечить исполнение работы.

Инициативу Минфина одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Авторы документа считают, что нововведение должно повысить доступность и качество соцуслуг для граждан.