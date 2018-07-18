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Нефть подешевела на данных API о росте запасов в США
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Нефть подешевела на данных API о росте запасов в США 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром идут вниз на данных Американского института нефти (API), который сообщил об увеличении ее запасов в США.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,35%, составив 71,91 доллара за баррель, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,36%, составив 66,92 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
По данным API, за неделю по 14 июня коммерческие запасы нефти в США выросли на 629 тыс. баррелей, или на 0,15% — до 405,233 млн баррелей, хотя ожидалось сокращение на 3,6 млн баррелей.
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