Дожди с грозами и сильным ветром ожидаются в столице на выходных

Грозы и дожди ожидаются в столице в субботу и воскресенье, 21 и 22 июля. Температура воздуха днем будет колебаться от 25 до 27 градусов, ночью — около 20 градусов выше ноля.

В субботу будет пасмурно, в воскресенье из-за облаков будет выглядывать солнце. В оба дня ожидаются дожди, в некоторых районах сильные и с грозами.

Ветер 21 и 22 июля будет порывистым, максимальная скорость может достигнуть около 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптики продлили на 21 июля желтый уровень погодной опасности из-за ветра, дождя и гроз. Потенциально опасные метеоусловия ожидаются и в соседних с московской областях.

В случае шторма москвичам посоветовали переждать непогоду в капитальных строениях. На улице нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, нельзя укрываться под деревьями.

Автомобилистам рекомендовали парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.