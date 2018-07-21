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Дожди с грозами и сильным ветром ожидаются в столице на выходных
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Дожди с грозами и сильным ветром ожидаются в столице на выходных 

Москва24 58 минут назад
Фото: Москва24
Грозы и дожди ожидаются в столице в субботу и воскресенье, 21 и 22 июля. Температура воздуха днем будет колебаться от 25 до 27 градусов, ночью — около 20 градусов выше ноля.
В субботу будет пасмурно, в воскресенье из-за облаков будет выглядывать солнце. В оба дня ожидаются дожди, в некоторых районах сильные и с грозами.
Ветер 21 и 22 июля будет порывистым, максимальная скорость может достигнуть около 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.
Ранее синоптики продлили на 21 июля желтый уровень погодной опасности из-за ветра, дождя и гроз. Потенциально опасные метеоусловия ожидаются и в соседних с московской областях.
В случае шторма москвичам посоветовали переждать непогоду в капитальных строениях. На улице нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, нельзя укрываться под деревьями.
Автомобилистам рекомендовали парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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