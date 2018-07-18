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Омский коммунист возмутился, что ветеранам предоставляют слишком много помещений
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Омский коммунист возмутился, что ветеранам предоставляют слишком много помещений 

Омск Здесь 28 минут назад
Фото: Омск Здесь
Со скандальным заявлением выступил в горсовете депутат Михаил Федотов. Сегодня, 18 июля, прошло пленарное заседание городского парламента, завершающее весеннюю сессию. Народные избранники обсудили перечень муниципального имущества, которое может быть предоставлено в безвозмездное пользование.
С провокационным заявлением выступил депутат от КПРФ Михаил Федотов. Он посчитал ущемлением прав городских организаций, когда Омскому областному союзу ветеранов, у которых уже есть в пользовании 55 кв. м, дают еще две комнаты — а городскому совету ветеранов не дают, хотя у них всего 26 кв. м в Кировском районе.
— Площадь помещений, расположенных на бульваре Зеленый, 9/1, увеличена до 81,4 кв. м в связи с обращением общественной организации Кировского округа «Омский областной союз ветеранов» о предоставлении в безвозмездное пользование дополнительно двух помещений общей площадью 26,2 кв. м, — указано в пояснительной записке к документу.
Получается, коммуниста Федотова смутили два помещения, площадь которых составляет 26 кв. м. О каком-то неудовольствии работой Союза ветеранов он не говорил.
— Если обращение от областной организации было, а от городской нет, мы не добавляем, — пояснил вице-мэр Омска Денежкин.
Михаил Федотов предложил направить документ в доработку на комитет, но выяснилось, что это и так сделают — список принимают только к рассмотрению.
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