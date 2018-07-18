Калининградские власти выплатят компенсации за услуги ЖКХ

На официальном сайте правовой информации опубликованы сведения о новом порядке возмещения денежных средств за услуги ЖКХ. Правительство калининградской области отмечает, что данные выплаты коснуться тех жильцов, в чьих домах счет за коммунальные услуги выше, чем установленный минимум. Информацию о переплатах за услуги ЖКХ будут регистрировать министерство регионального контроля. А данные выплаты планируют осуществлять в Центре социальной поддержки населения. Для этой процедуры жителю области необходимо предоставить следующие документы: письменное заявление, паспорт, документы на недвижимость и справку об отсутствии задолженности по оплате услуг ЖКХ. Кроме того, в министерстве регионального контроля гражданин должен получить индивидуальный расчёт размера компенсаций, который также передается в Центр социальной поддержки населения. Ведомство, осуществляющее перерасчет, принимает во внимание затраты на водоснабжение и отведение, электричество, отопление и газ. Учреждение подчеркивает, что оно не выплачивает денежные средства за покупку и доставку бытового газа в баллонах и твёрдого топлива.