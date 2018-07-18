Агония бердского аэродрома: незаконная застройка вместо полетов

Жизнь некогда востребованного аэропорта в Бердске едва теплится. Полетов и парашютных прыжков нет с тех пор, как 11 августа 2017 года на бердском аэродроме произошло крушение легкомоторного самолета «Вильга» и погиб пилот Сергей Дадыкин. Территория аэропорта начинает тайком застраиваться.

Лакомые гектары

РФ. Бердский аэропорт уникален, это лучший грунтовый аэропорт в области, когда-то здесь приземлялись реактивные Ту-104. Официально на территории хозяйствует Новосибирский авиационно-спортивный клуб (НАСК) ДОСААФ

440 га земли аэродрома принадлежит министерству обороны , а потому городские власти уже который год с надеждой смотрят в сторону летного поля. Еще в прошлом году бердские власти рассматривали несколько вариантов развития событий. Один из них — биться за земли аэродрома с Минобороны с тем, чтобы отдать их под жилую застройку.

Незаконное строительство на территории аэродрома уже началось.

План Барсука: надежда есть, подвижек нет С 1994 по 2009 год в Бердске базировался вертолетный полк, затем он был передислоцирован в Обь . Кроме того, в городе долгие годы существовал аэроклуб, где подростки поднимались в небо на планерах, спортсмены прыгали с парашютами.

Другой вариант использования территории — передача аэродрома СибНИА. Владимир Барсук, известный летчик-испытатель, а ныне — директор Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С. А. Чаплыгина строит планы, связанные с бердским аэродромом. Документы о передаче аэродрома «Бердск-Центральный» в ведение СибНИА были подписаны еще в прошлом году, однако технические вопросы, связанные с передачей земли, так и не решены.

В прошлом году Владимир Барсук рассказывал бердским СМИ о том, что на аэродроме появится летно-исследовательская база института, туда же будут перенесены работы, связанные с летными испытаниями воздушных судов.

«С администрацией Бердска достигнута договоренность, что при наличии соответствующих инвестиций, например, со стороны области, проект начнет поэтапно реализовываться. Сегодня нас задерживают только бюрократические моменты, связанные с оформлением земли, со стороны Минобороны. Но, думаю, примерно к декабрю они будут разрешены. Часть строений отойдет городу, а летное поле — нашему институту. На него садился Ту-104, а это серьезный показатель. Застроить аэродром домами — значит совершить преступление перед бердчанами и их будущим», — сообщил Барсук в интервью «Свидетелю».