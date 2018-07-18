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В приморском нацпарке погиб амурский тигр
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В приморском нацпарке погиб амурский тигр 

Мир24 27 минут назад
Сотрудники национального парка «Бикин» в обнаружили тело амурского тигра, сообщила пресс-служба нацпарка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу нацпарка.
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