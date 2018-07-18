На Ямале привито от сибирской язвы 245 тысяч оленей. Убеждение оленеводов-частников продолжается

В этом году на Ямале привито от сибирской язвы уже более 245 тысяч животных, это 37 процентов от годового плана. Вакцинация продолжается. Для этого в семи сельских районах округа задействованы 28 прививочных бригад окружной службы ветеринарии.

В Ямальском районе выполнено 30 процентов плана, привито более 63 тысяч северных оленей, вакцинация набирает обороты. Там работают 14 ветеринарных бригад. Максимального процента привитого поголовья оленей добились в Пуровском районе — 80 процентов или порядка 24 тысяч голов. Осталось в начале августа провакцинировать животных двух совхозных бригад и частное поголовье. Не отстают и в Шурышкарском районе. Там вакцину получили почти 76 процентов стада — около 17,5 тысячи оленей.

В Надымском и Красноселькупском районах привили половину общего поголовья. В Приуралье — более 40 процентов животных, это около 45 тысяч голов. Уточняются сроки и места проведения третьего этапа вакцинации. Чуть менее 40 процентов плана выполнено в Тазовском районе, где вакцинировано более 80 тысяч оленей в СПК «Тазовский» и частных оленеводческих хозяйствах.

«Вакцинация проходит в плановом режиме, северные олени оправились от затяжной весны, набрались жизненных сил. В Ямальском работе сконцентрировано максимальное количество прививочных бригад, — рассказал главный ветеринарный инспектор ЯНАО Евгений Попов . — Основные трудности при организации и проведении прививочной кампании возникают в Тазовском районе, привитое поголовье СПК «Тазовский» составляет более 90 процентов. При этом охват частного сектора в районе низкий. В целом, работа с неорганизованными формами хозяйствования самая трудоёмкая, к каждому оленеводу необходим индивидуальный подход. Несмотря на то, что в обязанности каждого владельца входит предоставление поголовья для вакцинации против сибирской язвы, методы административного воздействия к оленеводам мы не принимали. Стараемся обходиться разъяснительной работой, находить в живом разговоре точки соприкосновения. Без поддержки и помощи в этом процессе муниципальных властей, лидеров общественного мнения, союзов оленеводов нам не добиться отличных результатов».

Напомним, в этом году на Ямале запланировано привить более 650 тысяч голов в более 800 стадах. Всего же до конца кампании привлекут порядка 80 прививочных бригад. Запас вакцины против сибирской язвы — более 700 тысяч доз. В течение года планируется поступление ещё 200 тысяч доз для формирования переходного резерва на 2019 год. Вакцина поставляется за счёт федерального бюджета.