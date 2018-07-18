Мэрия забыла, что в центре Волгограда уже есть парк Победы

Администрация Волгограда подвела итоги голосования горожан о выборе нового названия Мемориального парка, расположенного у подножия Мамаева кургана напротив стадиона «Волгоград Арена».

"Победой" назовут новый парк и стадион

Как рассказали V1.ru в пресс-службе мэрии, за «Победу» высказалось большинство проголосовавших волгоградцев. — Новый парк у стадиона «Волгоград Арена», открытый в июне текущего года, по желанию горожан получил название парк Победы, — сообщили в горадминистрации. — Именно за этот вариант проголосовало наибольшее количество волгоградцев. Всего в конкурсе приняло участие порядка пяти тысяч человек.

Волгоградцы выразили недоумение, как в городской администрации собираются переименовывать Мемориальный парк, при наличии в городе уже существующего пара «Победа». — Так ведь в Волгограде уже есть парк Победы, — написал координатор «Фонда Елены Исинбаевой» Никита Барышев в социальных сетях. — Разве в администрации города об этом не знают?!

Парк «Победы» располагается на верхней террасе Центральной Набережной Волгограда. Он был открыт вместе с обновлённой после Великой Отечественной войны набережной около 1952 года. Его название связано с тем, что именно в этом месте удалось остановить солдат Вермахта во время боёв за Сталинград. По проекту он должен был простилаться от Мамаева кургана до поймы реки Царицы, но планы не удалось воплотить в жизнь. В центре парка расположен всем известный фонтан «Искусство» со скульптурами танцующих девушек в народных костюмах. Как сообщили V1.ru новый парк у Мамаева Кургана будет называться, как и переименованный на время чемпионата мира по требованию ФИФА стадион. — По результатам голосования подавляющее количество голосов волгоградцы отдали варианту «Парк Победы». Расположенный напротив парка стадион «Волгоград Арена» в будущем получит аналогичное название, — сообщили в мэрии. — Останавливая свой выбор на этом варианте, участники голосования выражали надежду на будущие победы футбольных команд на новом стадионе, а также хотели подчеркнуть роль победы Сталинграда в Великой Отечественной войне. На втором месте оказался «Парк „Арена“, на третьем — парк им. Акинфеева.»Победа» увековечена в названии не только парка на Центральной Набережной. В Краснооктябрьском районе Волгограда вдоль проспекта Ленина тянется парк «70-лет Победы». Он располагается между проспектом Металлургов и 39-й Гвардейской. В наполовину отремонтированном парке после гибели ребёнка в фонтане «Земной шар» работы по благоустройству в течение последних трёх лет практически не ведутся.

Парк «70-лет Победы» перерыт траншеями, как и 75 лет назад

Перед бывшим домом политпросвещения, в котором сейчас находится областной суд, огромная площадка называется «Площадь Сталинградской победы». Установленный в советское время фонтан давно не работает, а сама площадь разрушается и выглядит не презентабельно.

На площади Сталинградской Победы хотели поставить памятник строителям, восстановившим город-герой

Редакция портала V1.ru направила запрос в администрацию Волгограда, каким образом в мэрии планируют совместить существование двух парков с одноимённым названием «Победа».