ОАО «РЖД» с начала реализации проекта по развитию железных дорог Восточного полигона модернизировало более 5 тыс. км пути

В I полугодии 2018 года выполнены работы по строительству и реконструкции 20 км железнодорожных путей (5,8 км главных и 14,2 км станционных), уложено 35 стрелочных переводов. Завершена проходка нового Байкальского тоннеля протяженностью 6682 метра.

Введены в эксплуатацию 7,3 км контактной сети на станции Владивосток , 82,9 км воздушных линий автоблокировки на участке Тайдут — Могзон — Сохондо, тяговые подстанции Талдан и Ульручьи, земляное полотно на участке Барановский — Хасан.

В соответствии с параметрами инвестиционной программы компании в 2018 году на реализацию проекта планируется направить 61,4 млрд рублей.

До конца года будут введены в эксплуатацию дополнительные главные пути на 4 перегонах, 9 разъездов, 8 станций, 3 объекта локомотивного хозяйства, 3 тяговых подстанции, 11 малых мостов, земляное полотно на 9 участках, 4 жилых дома для работников.