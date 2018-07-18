Ещё
ОАО «РЖД» с начала реализации проекта по развитию железных дорог Восточного полигона модернизировало более 5 тыс. км пути
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ОАО «РЖД» с начала реализации проекта по развитию железных дорог Восточного полигона модернизировало более 5 тыс. км пути 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
В I полугодии 2018 года выполнены работы по строительству и реконструкции 20 км железнодорожных путей (5,8 км главных и 14,2 км станционных), уложено 35 стрелочных переводов. Завершена проходка нового Байкальского тоннеля протяженностью 6682 метра.
Введены в эксплуатацию 7,3 км контактной сети на станции Владивосток, 82,9 км воздушных линий автоблокировки на участке Тайдут — Могзон — Сохондо, тяговые подстанции Талдан и Ульручьи, земляное полотно на участке Барановский — Хасан.
В соответствии с параметрами инвестиционной программы компании в 2018 году на реализацию проекта планируется направить 61,4 млрд рублей.
До конца года будут введены в эксплуатацию дополнительные главные пути на 4 перегонах, 9 разъездов, 8 станций, 3 объекта локомотивного хозяйства, 3 тяговых подстанции, 11 малых мостов, земляное полотно на 9 участках, 4 жилых дома для работников.
РЖД-Партнер: последние новости
Укрзализныця хочет сама устанавливать цены на билеты на люксовые поезда С начала года арктические порты увеличили перевалку на 7,2% Российский инженер представил концепцию летающего поезда
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии180
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе88
Умер солист группы «Доктор Ватсон»14
Трамп определился с отношением к России571
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию14
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
01:00
Названа причина скорого уничтожения интернета
Наука и техника Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение