Китайская компания CGN приобрела крупнейший наземный ветропарк Европы 

Гуанчжоу, 18 июля /Синьхуа/ — Китайская генеральная корпорация атомной энергетики /China General Nuclear Power Group, CGN/ приобрела ветропарк North Pole в Швеции.
В сообщении базирующейся в Шэньчжэне /провинция Гуандун, Южный Китай/ корпорации отмечается, что компания CGN Europe energy, которая является ее «дочкой», подписала во вторник с корпорациями Macquarie и General Electric соглашение, согласно которому к китайской компании перешло 75 процентов доли участия в шведском ветроэнергетическом проекте.
Проект «North Pole» реализуется на территории города Питео. В ветропарке планируется установить 179 ветроэнергетических установок GE мощностью 3,63 МВт каждая, которые планируется сдать в эксплуатацию к концу 2019 года. Общая установленная мощность ветроэлектростанции, как сообщается, составит 650 тыс. кВт, сделав ее крупнейшей в Европе.
Компания CGN Europe Energy была создана в июне 2014 года во Франции. Основные направления ее деятельности — финансирование европейских проектов возобновляемой энергетики, включая ветряную /морскую и наземную/ и солнечную, строительство и эксплуатация соответствующих объектов. -0-