Ещё
Китайская компания CGN приобрела крупнейший наземный ветропарк Европы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайская компания CGN приобрела крупнейший наземный ветропарк Европы 

ИА Синьхуа 30 минут назад
Гуанчжоу, 18 июля /Синьхуа/ — Китайская генеральная корпорация атомной энергетики /China General Nuclear Power Group, CGN/ приобрела ветропарк North Pole в Швеции.
В сообщении базирующейся в Шэньчжэне /провинция Гуандун, Южный Китай/ корпорации отмечается, что компания CGN Europe energy, которая является ее «дочкой», подписала во вторник с корпорациями Macquarie и General Electric соглашение, согласно которому к китайской компании перешло 75 процентов доли участия в шведском ветроэнергетическом проекте.
Проект «North Pole» реализуется на территории города Питео. В ветропарке планируется установить 179 ветроэнергетических установок GE мощностью 3,63 МВт каждая, которые планируется сдать в эксплуатацию к концу 2019 года. Общая установленная мощность ветроэлектростанции, как сообщается, составит 650 тыс. кВт, сделав ее крупнейшей в Европе.
Компания CGN Europe Energy была создана в июне 2014 года во Франции. Основные направления ее деятельности — финансирование европейских проектов возобновляемой энергетики, включая ветряную /морскую и наземную/ и солнечную, строительство и эксплуатация соответствующих объектов. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Армения благодарна Египту за признание и осуждение геноцида армян В южноафриканском Кейптауне проходит третий Медиафорум стран БРИКС Украинский "Антонов" представил проект модернизации своих реактивных самолетов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп определился с отношением к России370
Отдыхающую на пляже пронзило летящим зонтом45
Финалистку всероссийского конкурса красоты забили молотком162
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу24
Любви женщин к гей-порно нашли объяснение10
Видео
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение