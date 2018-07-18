Больницы Алтайского края адаптируют для инвалидов

Алтайском крае реализуются мероприятия по повышению доступности медицинских учреждений для инвалидов. В 2018 году работы уже были проведены в четырех больницах, на очереди еще 7 учреждений.

Так, больницам в Волчихинском и Краснощековском районах выделили 146 тысяч рублей. На эти средства были закуплены инвалидные кресла, индукционная система для слабослышащих, тактильные таблички.

Работы по устройству поручней и пандусов были проведены в Кожно-венерологическом диспансере Бийска и ЦРБ села Родино. Учреждения получили 333 тыс. рублей и 131 тыс. руб. соответственно.

Еще 7 медицинских учреждений Алтайского края будут оборудованы подъемниками, пандусами, тактильными табличками, инвалидными креслами и т.д.

Отметим, что в рамках программы «Доступная среда в Алтайском крае» (2016-2020 гг.) направлено 809,7 тыс. руб.