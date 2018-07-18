В России определят порядок передачи страхового портфеля

Госдуму внесены два законопроекта, определяющие особенности передачи страхового портфеля страховыми организациями, сообщается на сайте кабмина.

Документами уточняются источники компенсации профессиональным объединением страховщиков недостающей части активов при передаче страхового портфеля страховой организации, принимающей этот страховой портфель. Также предлагается установить, что такие виды доходов профессиональных объединений относятся к целевым поступлениям на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности.

Предлагаемые изменения позволят профессиональным объединениям более активно использовать механизмы передачи страхового портфеля с целью сохранения обязательств перед выгодоприобретателями по договорам обязательного страхования, заключённым страховыми организациями, исключёнными из профессиональных объединений в связи с банкротством либо с отзывом лицензии на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.