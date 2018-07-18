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Жительница Архангельска сняла на видео грифа, залетевшего к ней на дачный участок
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Жительница Архангельска сняла на видео грифа, залетевшего к ней на дачный участок 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Появление птицы-падальщика крайне обеспокоило местную собаку, которая попыталась прогнать незваного гостя.
Необычного гостя жительница Архангельской области увидела на своем дачном участке, выйдя утром из дома. Внезапную встречу женщина записала на камеру мобильного телефона и выложила в Сеть.
На кадрах видно, что на крышке открытого багажника автомобиля сидит большая птица-падальщик. Присутствие грифа на дачном участке, расположенном в районе танкодрома под Архангельском, вызывает беспокойство у собаки, которая облаивает незваного гостя. При этом птица сидит спокойно и практически не проявляет какой-либо активности.
В соцсетях новость очень быстро стала популярной. Пользователи Интернета посоветовали дачнице обратиться в архангельский центр помощи дикой фауне «Мата-Мата». Одна женщина сообщила, что видела грифа три дня назад в районе мусорной свалки. Некоторые комментаторы ранее замечали птицу-падальщика над СНТ «Магистраль».
Как пишут местные СМИ, дикие звери часто появляются в Архангельске. Гостями города нередко становятся лоси, рыси, волки и медведи.
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