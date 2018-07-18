Прокуратура требует закрыть омский бассейн «Пингвин»

В здании бассейна не соблюдаются правила пожарной безопасности. Прокуратура центрального округа через суд требует приостановить работу бассейна «Пингвин». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. Надзорным ведомством совместно с представителями МЧС была проведена проверка БУ дополнительного образования г. Омска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 6», при которой и располагается бассейн. Выяснилось, что при эксплуатации здания нарушаются правила пожарной безопасности.

— В нарушение действующих правил аварийное освещение во всем здании плавательного бассейна отсутствует, а эвакуационные выходы из отдельных помещений не отвечают требованиям безопасности. Кроме того, не во всех случаях для отделки помещений применены огнестойкие материалы, — добавили в прокуратуре

В суд уже направлено исковое заявление, в котором прокуратура просит руководство учреждения, городской департамент имущественных отношений и департамент по делам молодежи, физкультуры и спорта устранить нарушения.

В самом бассейне пояснили, что сейчас он закрыт на ремонт.