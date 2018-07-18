Ещё
Прокуратура требует закрыть омский бассейн «Пингвин»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура требует закрыть омский бассейн «Пингвин» 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
В здании бассейна не соблюдаются правила пожарной безопасности. Прокуратура центрального округа через суд требует приостановить работу бассейна «Пингвин». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. Надзорным ведомством совместно с представителями МЧС была проведена проверка БУ дополнительного образования г. Омска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 6», при которой и располагается бассейн. Выяснилось, что при эксплуатации здания нарушаются правила пожарной безопасности.
— В нарушение действующих правил аварийное освещение во всем здании плавательного бассейна отсутствует, а эвакуационные выходы из отдельных помещений не отвечают требованиям безопасности. Кроме того, не во всех случаях для отделки помещений применены огнестойкие материалы, — добавили в прокуратуре.
В суд уже направлено исковое заявление, в котором прокуратура просит руководство учреждения, городской департамент имущественных отношений и департамент по делам молодежи, физкультуры и спорта устранить нарушения.
В самом бассейне пояснили, что сейчас он закрыт на ремонт.
Омск Здесь: последние новости
Омский суд еле выдержал натиск зрителей по делу "Свидетелей Иеговы" В Омск прилетит зампред правительства России Виталий Мутко "Омскэлектро" возглавил депутат из Екатеринбурга
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии219
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе91
Умер солист группы «Доктор Ватсон»15
Трамп определился с отношением к России575
Финалистку Missis World Russia забили молотком41
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение