С тусовками покончено: Линдси Лохан готовится стать мамой

Имя Линдси Лохан последние несколько лет связано со скандалами. Артистка то и дело попадала в неприятные ситуации. Так, в конце прошлого года стало известно, что Лохан задолжала налоговой службе США более ста тысяч долларов. Не заплатив ни цента и обвинив во всем своего менеджера, знаменитость на время сбежала в Дубай

Личная жизнь актрисы тоже не ладилась. Ее отношения с молодым российским бизнесменом Егором Тарабасовым обсуждал весь мир, но в итоге влюбленные сильно поссорились, а Лохан обвинила экс-бойфренда в насилии и даже попытке убийства.

Впрочем, в последнее время Линдси ведет себя как нельзя лучше и не попадает в различные неприятные истории. В недавнем интервью артистка призналась, что остепенилась, а бесконечные тусовки ей надоели. «Мне хорошо быть одной. Я устала от тусовок с парнями. Моя прежняя жизнь была похожа на цирк, фотографы следили за каждым моим шагом. Я очень нервничала из-за этого. У меня даже случались приступы аритмии. Впервые в жизни я не боюсь оставаться одна. Я обрела внутренний покой», — заявила Лохан.

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