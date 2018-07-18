Будут ли сушить предвыборную кампанию

В социальные сети последовательно вбрасывается информация о том, что кремлёвская администрация со всеми своими светлыми политтехнологическими головами не намерена требовать на местах форсировать явку на сентябрьских массовых губернаторских выборах. Естественно, со ссылками на неназванные, но очень авторитетные источники проводится немудрёная мысль о том, что, мол, второй раз за год к избирательным урнам привести людей будет очень трудно. Да и вновь избираемым губернаторам, тем самым, что весной были направлены в регионы с приставкой и.о., вовсе не обязательно слыть в своем околотке более популярными, чем президент.

Без сомнения, некое рациональное зерно в таких посылах есть. Однако, скорее всего во внимание принимается тот факт, что во многом настроения в массах избирателей в значительной степени отличаются от общественных тенденций, которые превалировали в стране в марте. Тогда, после триумфальных итогов перевыборов Владимира Путина много говорилось о том, что такой уникальный кредит доверия может быть конвертирован в осуществление давно назревших, но явно непопулярных мер. Сейчас эта мысль подтверждается, поскольку президентский кредит доверия понемногу уже начинает тратиться на ту же пенсионную реформу, что ясно показали недавние социологические опросы.

Но все сложности явно впереди. Сейчас страна ещё не до конца отошла от футбольной эйфории, за окнами лето с его традиционными приятными заботами. Затем бабье лето с налитыми уходящим солнцем яблоками в садах. В этом смысле сентябрьские выборы, которые обычно критиковали за не слишком удобное для поглощённого делами уходящего сезона избирателя, на этот раз удивительно своевременны. Поэтому и надо успеть переизбрать власти на местах, пока гром не грянул.

Сбор волонтёрами избирательного штаба С. Собянина предложений жителей Москвы

Пока у массового избирателя остается некая надежда на то, что заданные параметры пенсионного возраста могут быть кардинально пересмотрены. Поэтому и Сергей Собянин переизбирается в качестве независимого кандидата, хотя он десятилетие входит в высшие руководящие органы «Единой России» . И Мосгордума вернётся к рассмотрению положений пенсионной реформы и формулированию своей коллективной позиции только осенью. Надо полагать, когда выборы уже пройдут. А раз так, то вовсе не обязательно рекламировать грядущие выборы также настойчиво, как мартовские президентские.

Не исключено, что будет сделана ставку на их «сушку». Тем более, если окончателен вывод о том, что явка уж не столь важна. Именно по такому сценарию прошли, например, прошлогодние муниципальные выборы. Вконец засушенные, просто выборы-невидимки. Но тогда в них участвовали внесистемные либералы, которые от невысокой явки только выиграли. Их электорат по дачам не отсиживался.

Ныне же у Собянина соперники степенные, большой поддержкой и известностью в столице не пользующиеся. По большому счёту для столичного избирателя они все на одно лицо. Ну, а если явка действительно будет в пределах стандартной для сентябрьской поры 30%, то можно будет повторить тезис о слишком большой электоральной нагрузке, которая тяжким бременем опустилась на плечи избирателя.