Около 129 тыс. библиотечных изданий забрали москвичи в рамках проекта «Списанные книги» с начала июля

В рамках третьего этапа проекта «Списанные книги» с начала июля 2018 г. около 129 тыс. книг нашли новых владельцев. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Около 129 тыс. книг, которые были списаны из фондов библиотек департамента культуры Москвы , нашли новых владельцев с начала июля. Порядка 127 тыс. экземпляров пополнили домашние библиотеки жителей города, а более 2 тыс. изданий забрали госучреждения — дома культуры, парки и другие читальни. В начале июля на портале «Списанные книги» был запущен третий этап проекта», — говорится в сообщении.

В материале поясняется, что для бронирования и последующей передачи новым владельцам стали доступны почти 164,5 тыс. изданий. В основном, это художественные произведения, публицистика и научно-популярные издания. Сейчас на портале доступны для бронирования почти 35 тысяч книг. Из них большая часть предназначена для частных лиц (порядка 26 тыс. изданий), остальное могут забрать государственные организации (около 9 тыс. изданий). Если в течение трех месяцев с момента запуска третьего этапа проекта «Списанные книги» в его обменном фонде останутся какие-либо печатные экземпляры, то их смогут забрать коммерческие организации — кафе, рестораны и магазины, где есть книжные полки для посетителей.

Проект «Списанные книги» пользуется большой популярностью у жителей столицы. Не выходя из дома, пользователи портала могут выбрать и забронировать понравившееся им издание. Вот и теперь более 50 тыс. книг горожане забрали буквально в первые два дня после его старта. В июле к проекту присоединились почти 9 тыс. новых пользователей, таким образом, общее количество зарегистрированных пользователей портала «Списанные книги» достигло порядка 44 тыс. человек», — рассказал руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский на Московском урбанистическом форуме.

Идея проекта появилась в 2016 г., когда в качестве эксперимента с 23 апреля по 1 июня было решено впервые централизованно и безвозмездно передать списанные издания москвичам — более 3,5 тыс. горожан получили 17 тыс. книг и журналов. Далее, 6 июня 2017 г., был запущен специальный портал, за три с половиной месяца около 250 тыс. изданий нашли новых владельцев, списанные книги взяли более 27 тыс. горожан. Второй этап проекта был запущен в декабре 2017 г. Тогда забрали более 85 тыс. книг. Сейчас сайт функционирует на постоянной основе. Списки литературы, которую библиотеки готовы безвозмездно отдать горожанам и организациям, публикуются на портале два раза в год — в июне и декабре. Благодаря электронному сервису москвичи смогут найти нужные книги из числа списанных изданий. За время реализации проекта новых владельцев нашли порядка 382 тыс. книг.