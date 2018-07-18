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Тимати подарил Гелендваген «Лехе из Челябинска»
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Тимати подарил Гелендваген «Лехе из Челябинска» 

РИА «ФедералПресс» 36 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Житель Троицка Алексей Черменов стал победителем розыгрыша от рэпера Тимати. Южноуралец получил люксовый автомобиль — Мерседес «Гелендваген» стоимостью порядка 20 миллионов рублей.
«Я до сих пор не могу поверить, это просто не передать, эмоции просто зашкаливают, телефон разрывается. Я не знаю, схожу с ума! Спасибо огромное организаторам и Тимати, это нереально круто», — написал счастливчик на своей странице в Instagram.
Чтобы забрать машину, Алексей Черменов поехал в Москву. Там главный Black Star страны вручил ему ключи от автомобиля.
«Спасибо большое, Тимати, ты крут», — отметил победитель.
Под фото южноуральца с хип-хоп исполнителем набралось почти 10 тысяч «лайков» и свыше 500 комментариев.
Кто-то искренне порадовался за счастливчика: «Алексей, поздравляю вас! Это событие небывалого масштаба для Троицка и заставляет людей снова поверить в чудо».
Другие стали шутить: «Главное чтоб не разобрали на запчасти в Челябинске, они же суровые».
Впрочем, многие убеждают Алексея, что содержать Гелендваген ему будет не по карману, и советуют ему продать машину. «Продай его теперь за 25 лямов. Гелен Тимати, все дела. Какой-нибудь фанат купит», — отмечают знатоки.
Фото: ru. m.wikipedia.org, Rudolf Stricker
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