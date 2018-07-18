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Спикер Курултая прокомментировал выдвижение на выборы в Госсобрание РБ
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Спикер Курултая прокомментировал выдвижение на выборы в Госсобрание РБ 

ГОРОБЗОР.РУ 36 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Спикер Курултая Константин Толкачев выдвинут как кандидат в депутаты башкирского парламента шестого созыва от «Единой России». Как сообщает региональное заксобрание, лидером списка стал глава Башкирии Рустэм Хамитов. Следом за ним идут паралимпийская чемпионка Оксана Савченко и мэр Уфы Ирек Ялалов.
— Избирательная кампания постепенно вступает в свою активную фазу. Надеюсь, она пройдет в честной, конкурентной борьбе и обеспечит места в парламенте тем, кто действительно заботится об интересах избирателей, выполняет их волю. Сейчас рано загадывать, какими будут результаты выборов, но уже сейчас можно прогнозировать обновление депутатского корпуса не менее чем на 50 процентов. Многие из действующих депутатов не принимают участие в выборах, — рассказал о своих ожиданиях от выборов председатель Курултая.
Также Константин Толкачев выразил надежду, что в работе обновленного парламента найдется равновесие между молодыми и опытными кандидатами. Кроме того, спикер башкирского парламента отметил, что не ожидает победы «Единой России» во всех 55 округах. Он прогнозирует вступление в региональное заксобрание представителей других партий.
Напомним, выборы в Курултай пройдут 9 сентября.
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