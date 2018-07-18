Спикер Курултая прокомментировал выдвижение на выборы в Госсобрание РБ

— Избирательная кампания постепенно вступает в свою активную фазу. Надеюсь, она пройдет в честной, конкурентной борьбе и обеспечит места в парламенте тем, кто действительно заботится об интересах избирателей, выполняет их волю. Сейчас рано загадывать, какими будут результаты выборов, но уже сейчас можно прогнозировать обновление депутатского корпуса не менее чем на 50 процентов. Многие из действующих депутатов не принимают участие в выборах, — рассказал о своих ожиданиях от выборов председатель Курултая.

Также Константин Толкачев выразил надежду, что в работе обновленного парламента найдется равновесие между молодыми и опытными кандидатами. Кроме того, спикер башкирского парламента отметил, что не ожидает победы «Единой России» во всех 55 округах. Он прогнозирует вступление в региональное заксобрание представителей других партий.

Напомним, выборы в Курултай пройдут 9 сентября.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook