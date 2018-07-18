Рыба подорожает в России

Стало известно о том, что стоимость рыбы в России может быть увеличена. Это связано с тем, что рыбодобывающим компаниям запретили использовать для перевозки продукции транспортные суда, принадлежащие иностранным лицам.

Отметим, что пограничная служба Федеральной службы безопасности уже предупредила рыбодобытчиков о недопустимости использования иностранных судов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Сама ассоциация узнала об изменениях требований от предприятий, которые работают в Северном бассейне.

Стоит отметить, что зачастую рыбодобытчики имеют в собственности ограниченный флот и заключают договоры на доставку улова из районов промысла. Также компании зависят от наличия в нужное время транспортного судна, так как существуют ограниченные сроки и условия хранения продукции. В Северном бассейне иностранные лица владеют почти 70% всего флота. Если же иностранные суда запретят использовать, то рыбодобывающие компании будут получать колоссальные убытки из-за того, что появятся дополнительные расходы на логистику. А это, в свою очередь, окажет негативное влияние на стоимости конечной продукции.

По словам участников рынка, дополнительные расходы отрасли могут достичь 12 миллиардов рублей в год.

По информации пресс-службы Росрыболовства, этот вопрос уже обсуждали на заседании межведомственной рабочей группы при участии представителей пограничной службы ФСБ России. Было принято решение «проработать вопрос».