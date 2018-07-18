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Рыба подорожает в России
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Рыба подорожает в России 

РИА «ФедералПресс» 36 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Стало известно о том, что стоимость рыбы в России может быть увеличена. Это связано с тем, что рыбодобывающим компаниям запретили использовать для перевозки продукции транспортные суда, принадлежащие иностранным лицам.
Отметим, что пограничная служба Федеральной службы безопасности уже предупредила рыбодобытчиков о недопустимости использования иностранных судов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).
Сама ассоциация узнала об изменениях требований от предприятий, которые работают в Северном бассейне.
Стоит отметить, что зачастую рыбодобытчики имеют в собственности ограниченный флот и заключают договоры на доставку улова из районов промысла. Также компании зависят от наличия в нужное время транспортного судна, так как существуют ограниченные сроки и условия хранения продукции. В Северном бассейне иностранные лица владеют почти 70% всего флота. Если же иностранные суда запретят использовать, то рыбодобывающие компании будут получать колоссальные убытки из-за того, что появятся дополнительные расходы на логистику. А это, в свою очередь, окажет негативное влияние на стоимости конечной продукции.
По словам участников рынка, дополнительные расходы отрасли могут достичь 12 миллиардов рублей в год.
По информации пресс-службы Росрыболовства, этот вопрос уже обсуждали на заседании межведомственной рабочей группы при участии представителей пограничной службы ФСБ России. Было принято решение «проработать вопрос».
Как пишет «Русская планета», цены не только на рыбу могут увеличиться в России. Санкции, введенные США, могут привести к росту всех цен на продукты. Экономические ограничения скажутся на российских ритейлерах, в том числе на таких сетях как «Перекресток», «Карусель», «Пятерочка», «Магнит», «Metro», «Ашан» и других.
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