Бутовские активисты давали яблоко за сигарету

В Южном Бутове стартовала акция, направленная на борьбу с курением.

В минувшие выходные сотрудники поликлиники № 121 совместно с местными муниципальными властями подготовили и провели акцию. В ходе мероприятия было предложено всем курящим жителям района обменять сигареты на яблоки.

По словам организаторов, это уже не первая акция, и ее цель — заставить курильщиков задуматься о вреде курения и постараться понять, что быть здоровым и не иметь вредных привычек — это замечательно. Местные жители с готовностью шли на обмен — только за два часа проведения мероприятия более сотни человек обменяли табачные изделия на яблоки.

В ближайшем будущем планируется проведение еще одной подобной акции — по задумке организаторов, она состоится 23 июля в районе станции метро «Бульвар Адмирала Ушакова».